Wekdienst 24/11: verkiezingen in Hongkong en paus in Japan

Wat heb je gemist?

Voetbalanalist Marco van Basten heeft excuses gemaakt omdat hij in de studio "Sieg Heil" zei na een interview bij Fox Sports met de Duitse Heracles-trainer Frank Wormuth. Van Basten zat in de studio om wedstrijden in de eredivisie te analyseren en maakte buiten beeld een "ongepaste grap" nadat interviewer Hans Kraay jr. de coach in het Duits had ondervraagd.

Duitse media spreken schande van de uitlating. "Hoe het ook bedoeld was, over een nazigroet maak je geen grappen", oordeelt de grote Duitse internetsite T-Online. De krant Bild vraagt zich af wat voor gevolgen de uitspraak voor Van Basten zal hebben. Tv-zender Sport1 noemt de uitspraak "onvergeeflijk".

Ander nieuws uit de nacht

Opkomst verkiezingen Hongkong extreem hoog: Het is de eerste keer dat de inwoners van de stad naar de stembus mogen sinds er in maart hevige protesten uitbraken tegen de invloed van China.

Nieuwe verkiezingen op komst in Bolivia, zonder verdreven Morales: beide huizen van het parlement hebben unaniem ingestemd met een wet die de vorige verkiezingen ongeldig verklaart.

Johnson: brexitwet wordt vervroegd kerstcadeau: als de Britse premier wordt herkozen wil hij de brexitwet nog voor de Kerst behandelen in het parlement.

En dan nog even dit:

De Sovjet-Unie blijkt een vierde spion te hebben gehad bij het kernlaboratorium van Los Alamos, waar de eerste atoombom werd ontwikkeld. Tot nu toe was slechts bekend dat drie personen nucleaire geheimen doorspeelden aan Moskou.

Het gaat om Oscar Seborer die tussen 1944 en 1946 als militair aan het Amerikaans atoomprogramma werkte. Stiekem sluisde hij daarbij onder de codenaam Godsend informatie over de ontwikkeling van een atoombom door. In 1950 werd de grond te heet onder zijn voeten en vluchtte hij naar de Sovjet-Unie.

Uit vrijgegeven documenten blijkt dat de FBI op dat moment al wist dat Seborer gespioneerd had voor de Sovjets. Omdat die informatie echter afkomstig was van een informant, werd er besloten niks mee te doen; bij ingrijpen zou de informant worden ontmaskerd.