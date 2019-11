Johnson: brexitwet wordt vervroegd kerstcadeau

Premier Johnson zal als hij wordt herkozen op 12 december nog voor het kerstreces de brexitwet laten behandelen in het parlement. Dat belooft hij in het verkiezingsprogramma dat hij vandaag presenteert, waarin brexit de belangrijkste boodschap is.

"Het is mijn vervoegde kerstcadeau om de brexitwet voor het reces te behandelen en het parlement aan het werk te zitten voor het volk", zei de premier. "Ons plan zal dit land in de komende jaren weer verenigen. Het is tijd om een nieuwe bladzijde om te slaan; het geaarzel, het uitstel en de verdeeldheid van de afgelopen jaren is voorbij."

In het verkiezingsmanifest van de Conservatieven belooft Johnson verder de btw, inkomensbelasting en sociale premies in zijn regeerperiode niet te verhogen. Ook trekt hij geld uit om parkeren bij ziekenhuizen voor sommigen gratis te maken, gaten in de weg te repareren en werknemers bij te scholen.

Verder wil hij subsidies om huizen milieuvriendelijker te maken, een verbod op export van plastic afval derdewereldlanden en meer geld voor kinderopvang.

Socialistisch alternatief

Eerder deze week presenteerde Labour-leider Corbyn zijn plannen voor als hij verkozen wordt. Hij had een uitgesproken socialistische agenda, waarin privatiseringen worden teruggedraaid, werknemers meer geld krijgen en de rijksten hoger belast worden.

Corbyn beloofde voor de brexit opnieuw te zullen onderhandelen met de Europese Unie, waarna het resultaat aan de kiezers zal worden voorgelegd in een referendum. Hij beloofde daarbij zelf geen standpunt in te zullen nemen, om als premier beide opties goed te kunnen uitvoeren.

Tegenstanders reageerden fel op Corbyns neutraliteit. Leider van de Liberaal-Democraten Swinson zegt dat de Labour-leider daarmee zijn taak als premier verzaakt. Brexit Party-voorman Farage voorspelde dat kiezers Corbyn zullen afrekenen op zijn vage standpunt.

In de peilingen staat Corbyn nog altijd flink achter op Johnson, al hebben nog veel kiezers geen definitieve keuze gemaakt.