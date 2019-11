Groot dna-onderzoek moet na 23 jaar moord op Claudia Ruf oplossen

"Er is een grote kans dat we zo het droevige lot van mijn dochter kunnen ophelderen", zei de vader van het meisje in een video-oproep aan stadsgenoten om mee te doen aan het onderzoek. "De dader heeft zich te lang achter de rest van ons kunnen verschuilen."

Dankzij een nieuwe wet mag er ook verwantschapsonderzoek worden gedaan. Dat betekent dat als een bloedverwant van de dader dna afstaat, ook dat materiaal naar de moordenaar kan leiden. De uitslagen zullen vier tot acht weken duren.

"We kunnen zo de druk op de dader opvoeren", een politiewoordvoerder. "Dit heeft lang genoeg geduurd", vult een man aan die wat wangslijm afstaat. "We komen hier bijeen om eindelijk de man die dit deed te vangen."

Nicky Verstappen

Een Duitse politiewoordvoerder zei eerder deze week tegen Dagblad De Limburger dat er is gekeken naar de methoden die in de zaak van Nicky Verstappen tot een arrestatie leidden.

"Wij willen nu ook graag zien welke reacties we teweegbrengen door dit nu op zo'n grote schaal bekend te maken en uit te dragen", zei hij. "We volgen wat dat betreft nu alle ontwikkelingen en bewegingen in Hemmerden nauwlettend. Wat gebeurt daar, nu we daar zo aanwezig zijn en op de trom slaan?"