'Wij komen met bloemen en vlaggen, het leger slaat terug met traangas'

Opnieuw is het dit weekend onrustig in Bagdad, opnieuw zijn er doden gevallen door kogels of afgevuurde traangaspatronen. Sinds de anti-regeringsprotesten in Irak vorige maand begonnen kwamen al zeker 340 mensen om het leven; duizenden mensen raakten gewond.

Tienduizenden gingen dit weekend in Bagdad de straat op om te protesteren tegen corruptie, werkloosheid en het gebrek aan toekomstperspectief. In Basra, in het zuiden van het land, demonstreren mensen ook tegen het gebrek aan voorzieningen. Ondanks de hoge olie-inkomsten hebben veel mensen er geen elektriciteit en stromend water.

Correspondent Marcel van der Steen stond in Bagdad midden tussen de woedende betogers: