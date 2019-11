In Reuver in Limburg zijn twee mannen en zes vrouwen opgepakt na de vondst van een hennepplantage in een woning. Volgens een eerste schatting werden in het rijtjeshuis enkele honderden planten gekweekt. Ook bleek dat de verdachten elektriciteit hebben gestolen.

Alle planten worden in beslag genomen en vernietigd. De politie heeft twee auto's in beslag genomen. De verdachten, allen met de Poolse nationaliteit, zitten vast.