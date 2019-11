Iman, de laatste neushoorn van Maleisië, overleden

De laatste neushoorn van Maleisië is overleden. De 25-jarige Iman stierf aan baarmoederkanker in een reservaat op een eiland voor de kust van Borneo, waar ze in 2014 werd ondergebracht.

Iman was een Sumatraanse neushoorn, een kleine soort met twee hoorns die ooit in een groot deel van Azië voorkwam. Door ontbossing en stroperij zijn er nog maar weinig over. Op het Indonesische eiland Sumatra en het Indonesische deel van Borneo leven er naar schatting nog dertig tot tachtig.