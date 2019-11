Twee jonge verdachten van beschieten treinen niet langer vast

De twee 15-jarige jongens die verdacht worden van het beschieten van twee treinen in Noord-Brabant, zitten niet langer in de cel. Dat meldt de politie van Breda. Hoe de zaak verder gaat, is nog onduidelijk. De officier van justitie maakt dat later vanavond bekend.

De jongens uit Dorst en Breda werden gisteravond in Dorst aangehouden na een tip van een getuige, die jongens had gezien met mogelijk een vuurwapen. Ze hadden bij de aanhouding balletjespistolen en een gasdrukpistool met stalen kogels bij zich. Die zijn in beslag genomen.

Wilde Westen

In beide treinen raakte niemand gewond, omdat de binnenruiten van het dubbelglas niet sneuvelden. De ene trein werd met vijf kapotte ramen in Breda stilgezet, de andere trein kwam op station Eindhoven aan met een kapotte ruit. De treinen reden ongeveer tegelijkertijd op hetzelfde traject, in tegenovergestelde richting. Volgens de NS loopt de schade in de tienduizenden euro's.

NS-topman Roger van Boxtel reageerde vanochtend woedend op de beschieting. Hij noemde het "het Wilde Westen" en stelde voor dat de daders een maand bij de NS kunnen werken. Zo kunnen ze zich "realiseren wat ze aangericht hebben", zei hij.

De getroffen trein werd op station Breda ontruimd: