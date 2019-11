Na 25 jaar is 'opzoomeren' nog springlevend in Rotterdam

Samen met je buurtbewoners de straat netjes maken en houden. Dat gebeurt dagelijks in heel veel Nederlandse plaatsen, maar toch is het niet van alle tijden. Voor de introductie van deze burgerparticipatie avant la lettre moeten we terug naar eind jaren 80, naar de verloederde Opzoomerstraat in Rotterdam.

Bewoners van de Opzoomerstraat begonnen toen met succes een opknapactie. Het initiatief werd een voorbeeld voor anderen en het werkwoord 'opzoomeren' haalde zelfs het woordenboek.

Maandag viert de stichting Opzoomer Mee zijn 25-jarig bestaan. Oprichter Johan Janssens blikt terug op het begin: "Eind jaren 80 had je in de Opzoomerstraat last van vervuiling, weinig groen en anonimiteit. Bewoners waren het wachten op de overheid om de boel te regelen zat en kwamen zelf in actie."

In de Opzoomerstraat is het opzoomeren nog altijd springlevend: