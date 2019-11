Katten, krokodillen en mogelijk leeuwen: Egypte toont archeologische vondst

De voorwerpen en mummies zijn waarschijnlijk afkomstig uit de zevende eeuw voor Christus, de periode dat de 26e dynastie van Egypte regeerde.

Zeer waarschijnlijk hebben de archeologen ook gemummificeerde leeuwenwelpen van enkele maanden oud gevonden in de tombe. Dat zou een zeldzame vondst zijn: er werd in 2004 al wel een leeuwenmummie gevonden, maar leeuwenwelpen zijn uniek.

De minister van Oudheden zegt dat verder onderzoek nodig is om definitief vast te stellen dat het om mummies van jonge leeuwtjes gaat.

Zeldzame grote scarabee

Archeologen vonden bij de piramide ook 75 houten en bronzen beelden van katten, en een zeldzame grote stenen scarabee (een siervoorwerp in de vorm van een kever). Volgens de secretaris-generaal van de Egyptische Hoge Raad van Antiquiteiten is het "de allergrootste die ooit in de wereld is aangetroffen".

Egypte heeft de laatste jaren vaker oudheden laten zien. Het is een poging om het toerisme in het land weer aantrekkelijk te maken, Toeristen bleven de afgelopen jaren weg vanwege de terreuraanslagen en de politieke instabiliteit.