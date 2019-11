Tienduizenden Fransen op de been tegen huiselijk geweld

In Frankrijk is huiselijk geweld in vergelijking met veel andere Europese landen een veel voorkomend probleem. In een EU-onderzoek uit 2014 zegt ruim een kwart van de Franse deelneemsters dat ze na hun vijftiende jaar door een partner zijn mishandeld of misbruikt.

Actieplan

President Macron heeft huiselijk geweld een schandvlek voor Frankrijk genoemd. Zijn regering komt maandag met een actieplan voor de bestrijding van huiselijk geweld.