Hevige regenval teistert Frankrijk en Italië, ook problemen in Griekenland

Delen van Frankrijk, Griekenland en Italië worden geteisterd door slecht weer. In zuidoost-Frankrijk regent het sinds vrijdag onafgebroken, wat leidt tot overstromingen. Honderden mensen in het departement Var zijn of worden uit voorzorg geëvacueerd. Ook zitten 2400 huishoudens zonder stroom, melden Franse media.

Het treinverkeer is ontregeld doordat de rails onder water staan. Een 75-jarige man wordt vermist in de Var. Gevreesd wordt dat hij is meegesleurd door het hoge water.

Voor vanavond en vannacht wordt opnieuw zeer slecht weer verwacht. Météo France heeft code rood afgegeven voor het zuidoostelijke deel van Frankrijk vanwege mogelijke overstromingen.

Aardverschuivingen in Italië

Ook het noordwesten van Italië ondervindt veel overlast van het slechte weer. Vooral de Polcevera-vallei is zwaar getroffen, meldt RAI News. Wegen zijn door aardverschuivingen versperd en mensen zitten opgesloten in hun huizen of zijn geëvacueerd. Ook zijn auto's beschadigd geraakt en kelders ondergelopen. De hulpdiensten moesten talloze keren uitrukken.

De regiopresident van Ligurië, met als hoofdstad Genua, heeft de bevolking opgeroepen zo min mogelijk te reizen. Gevreesd wordt voor nog meer slecht weer: het Italiaanse weerinstituut heeft voor een groot deel van het noordwestelijke kustgebied van Italië code rood afgegeven.

Griekenland: windkracht 10

In Griekenland wordt in de komende drie dagen zware storm verwacht. Een stormfront trekt zondagavond en maandag van west naar oost over het land en zal ook de hoofdstad Athene treffen.

Het Griekse meteorologische instituut voorspelt dat de storm kan aanwakkeren tot kracht 10. Griekenland werd eerder deze week ook al getroffen door slecht weer. Volgens de omroep ERT is de situatie op het eilandje Thasos zorgwekkend. Stenen en ontwortelde bomen rollen van de berghellingen naar beneden en winkels zijn overstroomd. De wegen zijn veranderd in snelstromende beken.