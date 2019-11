Tientallen doden door overstromingen en aardverschuivingen Kenia

In Kenia zijn door overstromingen en aardverschuivingen zeker 43 mensen omgekomen. De problemen ontstonden na aanhoudende hevige regenval.

Zeventien slachtoffers werden in een dorp bij de grens met Uganda levend begraven onder een laag modder. Verschillende wegen en bruggen zijn zwaar beschadigd. Vijf mensen kwamen om toen hun auto door het water werd meegesleurd, nadat twee rivieren buiten hun oevers waren getreden.

Het Internationale Rode Kruis heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Ook is het Keniaanse leger ingezet.

Meer landen in het oosten van Afrika kampen na een tijd van droogte nu met overstromingen als gevolg van de ongebruikelijke hevige regenval in deze tijd van het jaar. De verwachting is dat de zware regenbuien in delen van Somalië, Zuid-Sudan en Kenia nog zeker een maand aanhouden.