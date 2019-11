Enkele honderden gedumpte poststukken gevonden in Oldenzaal

In een wandelgebied in Oldenzaal is vanmorgen een grote hoeveelheid gedumpte post gevonden. Er zitten veel brieven en een paar kleine pakketten tussen. De poststukken zijn door PostNL opgehaald. Wanneer ze bezorgd hadden moeten worden, weet het bedrijf niet.

Na een waarschuwing van een wandelaar heeft een teamleider van PostNL de honderden poststukken opgehaald. Ze waren bedoeld voor mensen in Hengelo, meldt RTV Oost. Hoe lang de spullen al op de grond lagen, is niet bekend.

Op dit moment worden de brieven en pakketten gedroogd. Daarna wordt bekeken hoe de post zo snel mogelijk bij klanten kan worden bezorgd.

De spullen worden overdragen aan bezorgbedrijf Sandd, want de post werd via dat netwerk verstuurd. "Wij hebben de brieven opgehaald omdat we werden gebeld. Dan moet je snel handelen. Het gaat erom dat de post zo snel mogelijk bij mensen thuis wordt bezorgd", zegt een woordvoerder van PostNL. Volgens de woordvoerder is het uitzonderlijk dat er zo veel niet-bezorgde post in een keer wordt gevonden. Sandd was niet bereikbaar voor commentaar.

PostNL en Sandd zijn nu nog twee netwerken, maar hebben aangekondigd te gaan fuseren.