Kwartje met koning Willem III brengt 25.000 euro op

Op een muntenveiling in Weesp heeft een zilveren kwartje uit 1853 met daarop het profiel van koning Willem III 25.000 euro opgeleverd. Het gaat volgens De Nederlandsche Muntenveiling om een recordbedrag voor zo'n munt.

Het muntje was onderdeel van een collectie van een onlangs overleden verzamelaar, die op de lagere school was begonnen met het zoeken naar muntjes op opgespoten terrein. Dit exemplaar had de verzamelaar echter gekocht op een veiling.

Volgens de muntenveiling was de verzamelaar vooral gefascineerd door de geschiedkundige achtergrond van de muntjes die hij bezat. Hij was ernstig ziek. De verzamelaar heeft de verkaveling van zijn collectie nog wel mee kunnen maken. Ook andere munten uit zijn verzameling brachten volgens de veiling "topprijzen" op.