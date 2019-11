'18 bruinvissen dood na marineoefening Duitsland'

Een Duitse milieuorganisatie zegt dat er bij een militaire oefening in de Oostzee achttien bruinvissen zijn gedood. Dat zou zijn gebeurd bij een NAVO-oefening in september. Als onderdeel van die missie blies de Duitse marine 42 Britse mijnen op, melden Duitse media. In Europa gelden bruinvissen als een beschermde diersoort.

Bij de oefening werd getraind met het onschadelijk maken van zeemijnen. Daarbij werden ook echte grondmijnen uit de Eerste Wereldoorlog, die door de Britten waren achtergelaten, opgeblazen.

Uit een analyse van die actie blijkt dat iedere explosie een krater achterliet van 5 bij 1,5 meter diep en dat dieren en planten in een straal van tien tot dertig meter werden vernietigd.

Natuur vernield

Volgens de milieuorganisatie Nabu en de politieke partij De Groenen heeft het ministerie van Defensie de natuurbeschermingswet genegeerd. De Groenen schatten dat tot 110.000 vierkante meter aan natuur is kapotgemaakt. Aan de oefening deden meer dan veertig schepen mee uit 18 landen, ook uit Nederland.

Het Duitse ministerie van Defensie zegt in een reactie dat de mijnen tot ontploffing werden gebracht omdat het voor de mariniers te gevaarlijk werd. De explosieven zouden door roestvorming bijzonder gevaarlijk zijn en door trillingen al kunnen ontploffen. Nadat het niet mogelijk bleek ze onschadelijk te maken, is ervoor gekozen ze te laten exploderen.

Tunnel naar Denemarken

De NAVO-missie vond plaats bij een gebied waar plannen zijn voor de aanleg van een tunnel. De aan te leggen verbinding moet het Duitse eiland Fehmarn met het Deense Lolland verbinden. De aanleg van de tunnel kost zo'n 7,4 miljard euro en wordt grotendeels door Denemarken betaald.

Critici wijzen erop dat er in de zeestraat Fehmarnbelt meer munitie ligt. Na de Tweede Wereldoorlog werden honderdduizenden tonnen bommen, raketten en mijnen in de Oostzee en Noordzee gedumpt. Milieuorganisaties wijzen er al langer op dat door roest giftige stoffen in het zeewater terechtkomen. Volgens milieuorganisatie Nabu ligt er in totaal 1,6 miljoen ton aan munitie in de Noordzee en Oostzee.