Dijkhoff: veel om trots op te zijn ondanks schrappen 130 km/uur

"We hebben als VVD veel meer om trots op te zijn dan die paar teleurstellingen die vette krantenkoppen opleveren." Met die woorden probeerde VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zijn partijgenoten op te beuren tijdens het VVD-festival in Arnhem.

De liberalen hebben moeten slikken dat de maximum-snelheid vanwege de stikstofproblemen is verlaagd. "Soms moet je een liberaal troetelkind opzijzetten als dat beter is voor het land", hield Dijkhoff zijn gehoor voor.

Hij erkende dat de verlaging van de snelheid op lange termijn niet het meest effectieve middel is om de stikstofuitstoot terug te dringen, maar het was volgens hem wel de maatregel die het snelst in te voeren is. En een maatregel die nodig is, want Nederland bungelt onderaan de lijstjes als het gaat om het beschermen van de natuur. Daar is Dijkhoff ook van overtuigd.

"Ook als we het Duitse model hadden, met ruimere normen voor stikstof, zouden we vastlopen."

De VVD moet niet weglopen voor dit soort moeilijke maatregelen, vindt Dijkhoff. En er staat voldoende tegenover. "Onder de kabinetten Rutte is de staatsschuld gedaald van 67 naar 47 procent. En ondanks de vergrijzing, waardoor steeds minder mensen werken, gaat de koopkracht niet omlaag. Dat is een prestatie van formaat."

Bloedirritant

Hij zei wel gebaald te hebben van de uitspraak van de Raad van State, die een einde maakte aan het bestaande stikstofbeleid en het kabinet dwong tot de strenge maatregelen.

"Dat mensen steeds naar de rechter stappen is vaak ook bloedirritant." Maar het is volgens Dijkhoff ook een mooi liberaal principe dat mensen de rechter kunnen inschakelen om de regering op de vingers te tikken.

Wel vindt hij dat het kabinet daar beter op voorbereid had moeten zijn. "Als we weten dat dat vaker voorkomt, mogen mensen van politici verwachten dat ze rekening houden met zo'n uitslag en plannen hebben klaarliggen."