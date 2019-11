Chinese spion geeft dekmantel op en vraagt asiel in Australië

Hij zou als Chinese spion betrokken zijn geweest bij het verstoren en tegenwerken van democratische processen in Australië, Hongkong en Taiwan. Zo werkte hij in Hongkong bij een investeringsmaatschappij, een dekmantel van de Chinese overheid voor politieke en economische spionage, en infiltreerde hij bij universiteiten en media.

Hij zou er studenten hebben geworven met studiebeurzen, reisgiften, alumni-verenigingen en andere fondsen. Die studenten gebruikte hij om informatie los te krijgen over de anti-Chinese demonstranten in Hongkong, om hen onder meer via sociale media onder druk te zetten en af te schrikken.

Ook zou hij details hebben gegeven over de kidnapping van een boekhandelaar uit Hongkong die lange tijd vermist was en die bleek te zijn overgebracht naar het vasteland van China, omdat hij verboden boeken in zijn winkel had.

Liqiangs volgende missie zou in Taiwan zijn, om daar de presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. China beschouwt dat eiland als afvallige provincie, maar Taiwan wil net als de demonstranten in Hongkong af van de knellende banden met China.

Liquiang zou voor die missie een nieuwe identiteit krijgen, zegt correspondent Gabeler. "Daar keek hij bepaald niet naar uit. Hij was ontzettend bang alles te verliezen. In 2017 is zijn zoontje geboren in Australië, en hij is zelf nog maar 27 jaar. In zijn ogen was dit het laatste moment om uit dit wereldje te stappen."

Chinese inmenging

"Het is allemaal bijzonder gevoelige informatie die zich moeilijk laat verifiëren", zegt correspondent Eva Gabeler, "maar de onderzoeksjournalist die het verhaal heeft geschreven zegt op belangrijke punten bevestiging te hebben van westerse inlichtingendiensten."

De Australische minister van Financiën noemt de ontboezemingen van Liqiang "erg verontrustend". De relatie tussen Australië en China verloopt al langer stroef, zowel vanwege politiek-economische onenigheid als door waarschuwingen van de ASIO.

"Het zou ook een opzetje kunnen zijn van de Australische inlichtingendiensten", zegt Gabeler. "Die waarschuwen al langer voor buitenlandse inmenging en daarmee doelen ze op infiltratie van China in Australië. Met Liqiangs verhaal worden die waarschuwingen concreet."