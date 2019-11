Twee peuters omgekomen in hete auto Australië

In een snikhete auto in een buitenwijk van de Australische stad Brisbane zijn twee overleden peuters gevonden. De zusjes van 1 en 2 jaar oud zijn vermoedelijk omgekomen door de hitte.

Buren zeggen tegen Australische media dat de moeder haar dochters in de auto vond en ze nergens op reageerden. Ze probeerde de kinderen in bad af te koelen. Toegesneld ambulancepersoneel probeerde de peuters nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Een verslaggeefster van het Australische 9News zegt dat de kinderen enkele uren in de auto hebben gezeten.

Temperatuur loopt op

"We praten met de ouders over dit ontzettend tragische incident", zegt de politie. "Het lijkt erop dat de kinderen zijn blootgesteld aan extreme hitte. Daar richt ons onderzoek zich op."

In Brisbane loopt de temperatuur deze dagen op tot ongeveer 30 graden. In dat geval is het in een afgesloten auto na 10 minuten 40 graden. Na een half uur is de temperatuur gestegen tot 48 graden.