Meer meldingen van besmet eten, maar eten niet per se onveilger

In drie jaar tijd is het aantal meldingen dat de NVWA kreeg over ziekmakende bacteriën in voedsel verdrievoudigd. In 2015 registreerde de dienst ongeveer duizend meldingen, vorig jaar waren dat er 3159, meldt de voedsel- en warenautoriteit.

De toename betekent niet dat er evenredig meer gevaarlijke bacteriën als listeria en salmonella in het eten zitten. De dienst heeft de laatste jaren meer geld gekregen voor voedselinspecteurs en maakt gebruik van nieuwe technieken. "We halen nu meer producten uit de handel, die we anders hadden gemist", zegt microbioloog Coen van der Weijden van de NVWA in het AD.

Volgens de voedselautoriteit helpt het ook dat beoordelingen van slachthuizen sinds vorig jaar openbaar worden gemaakt. "Het is een stok achter de deur voor bedrijven om de voedselveiligheid te waarborgen. Hierdoor is het aantal meldingen en terugroepacties behoorlijk gestegen", zegt Van der Weijden in de krant.

Offerman

Vorige maand werd Nederland opgeschrikt door een groot voedselschandaal rond gesneden vlees bij producent Offerman. Die listeria-uitbraak bij de vleessnijmachines kwam door een nieuwe dna-techniek aan het licht. Er bleken in totaal twintig ernstig zieke mensen en drie doden te linken aan de fabriek in Aalsmeer.

Microbioloog Van Der Weijden zegt dat de uitbraak bij Offerman waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden, maar het bedrijf heeft volgens hem ook pech gehad. "Ze hielden zich aan de controles. Daaruit bleek dat ze de zogeheten listeria-limiet op vleeswaren niet overschreden, maar ja, zo'n meting is een momentopname. Op het gebied van schoonmaken hadden ze het beter moeten doen. Konden ze daarmee alles voorkomen? Waarschijnlijk niet. Af en toe glipt er wat tussendoor."

Of er dit jaar opnieuw meer meldingen zijn, is nog onduidelijk.