Wekdienst 23/11: protest tegen racisme in eredivisie en VVD-'festival'

Wat heb je gemist?

Een van de Vietnamezen die vorige maand omkwamen toen ze illegaal in een koeltruck naar Engeland reisden, zat voor de reis in een Nederlandse opvang. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt dat de jongen met onbestemde bestemming is verdwenen uit een beschermde opvang in Limburg.

Op verzoek van de Tweede Kamer loopt er al een onderzoek naar de verdwijningen, dat is in de afrondende fase. Zolang het parlement dat rapport nog niet heeft gelezen, wil het COA niet zeggen hoeveel minderjarigen er dit jaar in totaal zijn verdwenen.

Ander nieuws uit de nacht:

Oud-CIA-agent krijgt 19 jaar vanwege spionage voor China: de 55-jarige man speelde na zijn vertrek informatie door over de werkwijze van de Amerikaanse inlichtingendienst en gegevens over medewerkers en ontmoetingsplaatsen.

Belgische IS-weduwen opgepakt in Turkije: België is van plan om om uitlevering te vragen. De twee vrouwen zijn vorige maand in hoger beroep bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel voor deelname aan een terroristische groepering.

Avondklok en 'nationale dialoog' moeten eind maken aan protesten Colombia: de afgelopen dagen gingen er duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen corruptie en ongelijkheid. Donderdag waren er naar schatting een kwart miljoen mensen op de been.

En dan nog even dit:

Twee Britse schatgravers moeten jaren de cel in omdat ze een Vikingschat "van nationaal belang" niet hebben aangegeven maar doorverkochten. De twee mannen troffen de schat in 2015 aan in een veld in West-Engeland. De verzameling gouden sieraden en zo'n 300 munten uit de vroege Middeleeuwen moet zo'n 3,5 miljoen euro waard zijn geweest.

De politie kreeg lucht van de vondst na geruchten in het metaaldetectorwereldje. Het grootste deel van de buit bleek toen al verkocht, agenten konden slechts 31 munten terugvinden.

Volgens de regels hadden de schatzoekers hun vondst moeten aangeven. Zij en de eigenaar van het land hadden dan ieder de helft van de waarde uitgekeerd gekregen. De rechter nam het de twee kwalijk dat ze nog hebzuchtiger waren.