Bloomberg geeft recordbedrag uit aan campagnespotjes

Michael Bloomberg geeft komende week een recordbedrag uit aan campagnespotjes. De Democratische oud-burgemeester van New York trekt zo'n 30 miljoen dollar uit om op zenders door heel het land een filmpje van 60 seconden te laten zien.

Met de mediacampagne haalt Bloomberg het oude record van Barack Obama makkelijk in: die trok in de laatste week van de campagne in 2012 ruim 20 miljoen dollar uit voor verkiezingsfilmpjes.

Hoewel Bloomberg zich officieel nog niet kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap, lijkt het erop dat hij met deze aankoop zichzelf in een klap op de kaart wil zitten. Bloomberg kocht zendtijd in belangrijke Democratische bolwerken als New York en Los Angeles, maar ook in swingstates als Florida, Pennsylvania en Michigan.

'Verkiezing kopen'

Het Democratisch veld is nu al overvol met zeventien kandidaten, maar toch denkt Bloomberg nog een kans te maken. Omdat oud-vicepresident Biden er zwakker voorstaat dan aanvankelijk gedacht, ziet de 77-jarige miljardair kans zijn kans schoon. Hij positioneert zichzelf als een gematigd alternatief voor linksere kandidaten als Bernie Sanders of Elizabeth Warren.

De mediamagnaat kan zich de uitgaven verloven: zijn vermogen wordt geschat op 45 miljard euro. Bloomberg liet eerder al weten zeker 100 miljoen euro uit te zullen trekken voor de strijd tegen Trump. In de peilingen krijgt hij vooralsnog slechts de steun van een paar procent van het electoraat.

Naar aanleiding van de publiciteitscampagne betichtte rivaal Bernie Sanders Bloomberg ervan de verkiezingen te willen kopen. "Ik walg ervan dat Michael Bloomberg of welke miljardair dan ook denkt ons politieke systeem te kunnen omzeilen. Als je geen achterban kunt kweken voor je kandidatuur, moet je geen presidentskandidaat worden."