Slachtoffer koeltruckdrama verdween uit Nederlandse opvang

Een van de Vietnamezen die vorige maand omkwamen toen ze illegaal in een koeltruck naar Engeland reisden, zat voor de reis in een Nederlandse opvang. Het radioprogramma Argos en het AD melden dat het gaat om een minderjarige jongen.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers bevestigt tegen de twee media dat de jongen met onbestemde bestemming is verdwenen uit een beschermde opvang in Limburg. Details over zijn identiteit kan het COA uit privacyoverwegingen niet geven. "Het spreekt voor zicht dat het een groot drama is", aldus een woordvoerder.

Volgens Argos was de jongen in beschermde opvang geplaatst om hem te beschermen tegen mensensmokkelaars. Het programma deed al eerder onderzoek naar de vermissing van jonge Vietnamese migranten: de afgelopen vijf jaar verdwenen zeker zestig kinderen uit beschermde opvang.

Het AD berichtte dat eerder dit jaar twee meisjes en vier jongens wegliepen uit de opvang in Limburg. Medewerkers konden en mochten hen niet tegenhouden, hoewel er vermoedens bestonden dat ze zouden vertrekken.

Op verzoek van de Tweede Kamer loopt er al een onderzoek naar de verdwijningen, dat is in de afrondende fase. Zolang het parlement dat rapport nog niet heeft gelezen, wil het COA niet zeggen hoeveel minderjarigen er dit jaar in totaal zijn verdwenen.

Arrestaties

Bij het koeltruckdrama kwamen eind oktober 39 Vietnamese migranten om. De slachtoffers zaten zeker tien uur opgesloten in de afgesloten ruimte waar ze geen adem konden halen en de temperatuur daalde naar min 25 graden.

Zowel in Groot-Brittannië als in Vietnam zijn mensen aangehouden op verdenking van mensensmokkel.