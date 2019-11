Avondklok en 'nationale dialoog' moeten eind maken aan protesten Colombia

De Colombiaanse president Duque heeft een avondklok ingesteld om de rust te laten terugkeren in de hoofdstad Bogota. Iedereen moet voor 21.00 uur binnen zijn, in enkele wijken is de avondklok nog een uur vroeger.

Duque hoopt hiermee een eind te maken aan de onrust in de stad. De afgelopen dagen gingen er duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen corruptie en ongelijkheid. Donderdag waren er naar schatting een kwart miljoen mensen op de been.

Het ging grotendeels om vreedzame lawaaiprotesten, maar de betogingen her en der ook uit op geweld. De politie greep in bij plunderingen en verjaagde betogers met traangas. Drie mensen kwamen om bij de onrust.

Dialoog

In een televisietoespraak zei Duque dat hij een nationale dialoog wil om de grieven van de actievoerders te bespreken. Hij hoopt zo suggesties te krijgen om de problemen in het land op te lossen.

Duque voegde eraan toe dat geweld niet getolereerd kan worden. "Vreedzaam protest is één ding, maar het is iets anders om deze demonstraties te misbruiken om chaos te zaaien."

Colombia is niet het enige Zuid-Amerikaanse land waar het de afgelopen tijd onrustig is. Ook in Chili, Bolivia en Ecuador gingen de afgelopen tijd boze burgers de straat op.