Bougainville kiest of het een nieuw land wil worden

Op Bougainville gaat vandaag een referendum van start. Vraag is of het Pacifische eiland onafhankelijk moet worden van Papoea-Nieuw-Guinea of alleen meer autonomie moet krijgen. De 200.000 kiezers krijgen twee weken om hun stem uit te brengen.

Plannen voor een referendum dateren al uit 2001, toen een vredesakkoord een einde maakte aan een jarenlange burgeroorlog op het eiland, dat twee keer zo groot is als de provincie Gelderland. Bij de strijd kwamen zo'n 15.000 mensen om.

Het conflict begon vanwege onvrede over een enorme kopermijn. Bewoners van Bougainville vonden dat zij alleen de negatieve gevolgen van de exploitatie daarvan ondervonden, terwijl de winst voornamelijk naar de rest van het land ging.

Regenseizoen

Het referendum duurt tot 7 december, om zoveel mogelijk mensen de kans te geven te stemmen. De verbindingswegen zijn er slecht en bovendien is het nu regenseizoen. "De mensen komen per boot, anderen lopen. We hebben flexibiliteit nodig", zegt de chef van de VN-waarnemingsmissie.

De verwachting is dat het overgrote deel van de kiezers voor onafhankelijkheid zal stemmen. Omdat het referendum niet bindend is, zal er daarna moeten worden onderhandeld met de regering in Port Moresby. Uiteindelijk heeft het PNG-parlement het laatste woord.