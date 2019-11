Oud-CIA-agent cel in na spionage voor China

Een oud-CIA-medewerker krijgt 19 jaar cel na spionage voor China. De 55-jarige man speelde na zijn vertrek informatie door over de werkwijze van de Amerikaanse inlichtingendienst en gegevens over medewerkers en ontmoetingsplaatsen.

China betaalde de man tussen 2010 en 2013 honderdduizenden euro's voor zijn verraad. Het land had hem benaderd toen hij na zijn vertrek bij de CIA in Hongkong was gaan wonen.

De man was in augustus 2012 gearresteerd bij een bezoek aan Hawaï. Op zijn hotelkamer werden toen handgeschreven aantekeningen over zijn tijd bij de CIA gevonden. Afgelopen mei bekende de man schuld bij de rechter.

Meer spionnen

Het is de derde keer in korte tijd dat een spion voor China wordt veroordeeld in de VS. In mei kreeg een andere oud-CIA-agent 20 jaar cel voor het doorsluizen van defensiegeheimen.

Twee maanden geleden kreeg een medewerker van de militaire inlichtingendienst 10 jaar omdat hij tonnen had verdiend met de verkoop van staatsgeheimen.