Twaalf openbare verhoren in de VS: 'De grote lijnen komen overeen'

In de Verenigde Staten ging het afzettingsonderzoek tegen president Trump deze week in volle vaart verder. Nu, twaalf openbare getuigenissen van hoofdrolspelers later, is het tijd om de balans op te maken.

Het onderzoek draait om het telefoongesprek op 25 juli tussen Trump en de Oekraïense president Zelensky. Trump vroeg Zelensky om 'a favor' - een gunst. Trump wilde dat Oekraïne een onderzoek begint naar Joe Biden, een politieke rivaal, en zijn zoon Hunter.

De Democraten begonnen het afzettingsonderzoek nadat een klokkenluider zich over dat telefoontje had uitgesproken. Ze vinden dat Trump zijn macht misbruikte en zijn ambtseed schond. De Republikeinen spreken van een lastercampagne tegen de president.

Belangrijke getuigen deze en vorige week waren onder andere interim-ambassadeur in Oekraïne, William Taylor, Fiona Hill, tot afgelopen zomer de belangrijkste Ruslandadviseur van Trump en Gordon Sondland, de huidige ambassadeur aan de EU. Hoewel ze al achter gesloten deuren waren verhoord, waren hun openbare getuigenissen nog steeds van belang. De Democraten hopen zo dat de publieke opinie kantelt. De verhoren maakten duidelijk dat het verhaal van de klokkenluider in grote lijnen klopt.

De belangrijkste getuigenis

Volgens correspondent Arjen van der Horst was veruit de belangrijkste getuigenis die van Gordon Sondland. "Volgens andere getuigen, zoals Taylor, Hill en David Holmes, was hij de degene die Oekraïne onder druk zette om de onderzoeken naar de Bidens in te stellen."

Sondland erkende in zijn getuigenis dat er daarbij sprake was van 'quid pro quo', oftewel 'voor-wat-hoort-wat'. "In ruil voor de onderzoeken zou Zelensky mogen langskomen in het Witte Huis", zegt Van der Horst. Ook kwam de EU-ambassadeur tot de conclusie dat militaire hulp aan Oekraïne werd bevroren om Zelensky ertoe te dwingen de door Trump gewenst onderzoeken aan te kondigen.

Volgens onder anderen Taylor en Hill werd dat alternatieve Oekraïne-beleid, waarbij de Zelensky onder druk werd gezet, naast het officiële beleid gevoerd. Dat ging volgens hen via een officieus diplomatiek kanaal waarin Sondland bijzonder actief was. Maar volgens Sondland klopt daar niets van. "Everyone was in the loop", zei hij - iedereen was ervan op de hoogte.

"Tegelijkertijd probeert hij zo zijn eigen straatje schoon te vegen", denkt de correspondent. Andere getuigen zien hem als spin in het web, maar hij wijst bijvoorbeeld naar Rudy Giuliani, Trump's persoonlijke advocaat, vice-president Mike Pence en bovenal: Trump. "Zij zouden ervan hebben geweten en hij zou enkel hun opdrachten hebben uitgevoerd."