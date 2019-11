Belgische IS-weduwen opgepakt in Turkije

Turkije heeft twee Belgische IS-weduwen opgepakt die woensdag in het land aankwamen. België is van plan om uitlevering te vragen.

De twee vrouwen van 27 en 26 kwamen eergisteren met hun zes kinderen aan in het land, nadat ze vorige maand waren ontsnapt uit een Koerdisch kamp in Syrië. De Antwerpse vrouwen gaven zichzelf aan bij de Turkse politie in de hoop naar België te worden teruggestuurd.

De beide vrouwen zijn vorige maand in hoger beroep bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel voor deelname aan een terroristische groepering. Het Belgische parket is van plan om uitlevering te vragen, zodat de vrouwen in België hun straf kunnen uitzitten.

"Wij hebben spijt van onze fout en we hopen dat we de fout kunnen rechtzetten", zei een van de vrouwen in maart tegen de VRT. "Zolang mijn kinderen veilig zijn en naar school kunnen gaan accepteer ik dat", zei de ander over de straf die hen te wachten staat.