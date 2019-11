Politie Rotterdam pakt 7 jongeren op bij preventief fouilleren

De politie van Rotterdam heeft zeven jongeren tussen de 11 en 22 jaar opgepakt bij preventief fouilleren. Bij drie van hen werden messen en een bivakmuts gevonden, twee hadden geen identiteitsbewijs bij zich, twee anderen weigerden mee te werken.

De 22-jarige werd opgepakt nadat hij een fles op straat had gegooid. Een agent in burger sprak hem daarop aan, waarna de man een mes trok. Met een andere agent werd de man aangehouden.

De politie fouilleerde vanavond zeventig mensen preventief na berichten over mogelijke plunderingen van winkels in de stad. Vorige week werden elf jongeren opgepakt na geruchten over een bestorming van de Bijenkorf.