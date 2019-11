Weer doden in VS door e-sigaret, 'Ga vooral niet zelf experimenteren'

De olieachtige stof is volgens 't Hart niet te verkrijgen in Nederland, "niet op de legale manier in ieder geval". Ook in Amerika zijn die producten eigenlijk illegaal. "Als ik koffiepads zou maken met drugs en daar vallen dan slachtoffers door, dan verbieden we toch ook niet alle Senseo-apparaten in de wereld? Het is het ongeschikte product voor een e-sigaret dat de slachtoffers maakt."

De Nederlandse en Belgische casus lijken niet op die van de Verenigde Staten, zegt ook Venhuis van het RIVM. "Wat het verband wel is, moet nog worden onderzocht. Daarom werken we nauw samen met onder meer het Trimbos-instituut, het Vergiftigingen Informatiecentrum, de NVWA en de Inspectie voor de Gezondheidszorg om alle gevallen die we tegenkomen te bundelen."

Het beste is om helemaal niet te roken en te dampen, adviseert Venhuis. "Maar als je dat dan toch doet, moet je iets uit het reguliere aanbod kiezen. Ga vooral niet zelf experimenten met ingrediënten, zoals in de VS gebeurt."