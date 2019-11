Drie aanhoudingen voor miljoenenfraude met Friese start-up

Bij een beginnend bedrijf in het Friese Joure zijn drie mannen aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen. De hoofdverdachte zou een groot deel van het geld dat via investeerders werd opgehaald naar zichzelf hebben overgemaakt.

Het bedrijf is een start-up en ontwikkelt een applicatie voor mobiele telefoons. Particuliere investeerders werd een mooi rendement voorgespiegeld. Daarvoor werden promotiefilmpjes met bekende Nederlanders ingezet. Het start-upbedrijf haalde er drie miljoen euro mee op. Maar de inleggers kregen nooit rendement uitgekeerd.

Privérekening

De hoofdverdachte, een 40-jarige man uit Groningen, heeft volgens justitie het merendeel van het geld van de investeerders uitgegeven aan een luxe levensstijl. De FIOD kwam de fraude op het spoor na een melding dat ruim 2,3 miljoen euro was overgeboekt van de bedrijfsrekening naar de privérekening van de hoofdverdachte.

Verder zijn een 48-jarige man zonder vaste verblijfplaats en een 51-jarige man uit Sneek aangehouden. De eerste kreeg vermoedelijk een provisie voor het aandragen van investeerders. Van de tweede man is alleen bekend dat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de fraude. Er is in zijn huis onderzoek gedaan, net als in het bedrijfspand in Joure.

Justitie heeft beslag gelegd op de administratie, de woning en verschillende auto's, schrijft Omrop Fryslân.