Chauffeur waardetransport verliest blok goud van 200.000 euro

Een chauffeur van een waardetransport is vorige week in Utrecht een kostbaar pakket verloren met daarin een blok goud, vermengd met koper, zink en nikkel. Vermoedelijk had de chauffeur de zijdeur van zijn bestelbusje niet goed afgesloten.

De eigenaar zegt tegen De Telegraaf dat het blok 200.000 tot 235.000 euro waard is, maar dat de vinder het niet zomaar kan verkopen aan een juwelier, omdat het goud is versmolten met andere metalen. Ook groothandels zijn ingelicht over het verlies.

Vindersloon

In De Telegraaf stond vanochtend een advertentie waarin een beloning van 25.000 euro wordt uitgeloofd voor de vinder die het blok goud naar de Utrechtse politie brengt.

De politie kan niet zeggen of er aangifte is gedaan van vermissing. Als dat nog niet is gebeurd en een vinder meldt zich, zal de politie een oproep plaatsen om de eigenaar van het kostbare edelmetaal, die niet met naam in de krant wilde, te vinden.