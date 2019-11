Victoria's Secret stopt met lingerieshow: 'Snap de ophef niet zo', of: 'Begrijpelijk'

Floor van de Pavert, oprichter van de lingeriewinkel SuperBra, verkoopt bh's in veel verschillende kleuren en maten om zo een divers aanbod te kunnen bieden. Zij snapt dat het succes van Victoria's Secret de laatste jaren terugliep. Het sluit volgens haar aan bij een trend die gaande is in de maatschappij. "Bedrijven hebben te maken met consumenten die meer diversiteit willen zien in de producten, maar ook in de marketing." Ook mensen die geen maat 34 hebben, willen zich herkennen in de producten, zegt Van de Pavert. "Maar Victoria's Secret geeft hier maar weinig gehoor aan."

Sommige mensen op sociale media reageren teleurgesteld op het nieuws. Lingerieliefhebber Janna Sophia, die elk jaar naar de show keek, vindt het jammer dat ze dit jaar moet overslaan. "Het is geweldig mooi om te zien en eerlijk gezegd snap ik de ophef over de meisjes niet zo", zegt Sophia. "Er worden tegenwoordig veel modellen op een voetstuk gezet omdat zij een normaal postuur hebben, maar de modellen van de show trainen hard en hebben echt niet allemaal anorexia."

Teruglopende verkoopcijfers

Niet alleen de kijkcijfers liepen terug, het bedrijf zag de afgelopen dagen ook klanten weglopen. In de eerste negen maanden van dit jaar zag L Brands de omzet dalen met 175 miljoen dollar. Daarnaast kelderden de aandelenkoers flink: ten opzichte van vorig jaar staat het aandeel nu 43 procent lager.

Van de Pavert erkent dat het moeilijk is om als lingeriemerk een divers assortiment te hebben. "Je kunt het eigenlijk nooit goed doen, want er valt altijd wel iemand buiten de verschillende maten. Voor veel bedrijven is diversiteit een worsteling, maar er niets aan doen is geen optie."