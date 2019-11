Ouders Ivana Smit 'positiever' na heropenen onderzoek

De ouders van Ivana Smit zijn opgelucht dat het onderzoek naar de dood van hun dochter in Maleisië wordt heropend. "We hadden niet echt veel hoop door de teleurstellingen uit het verleden. Maar door deze beslissing zijn we weer positiever", zegt haar vader, Marcel Smit tegen L1.

Ivana Smit viel in december 2017 onder invloed van drugs van de twintigste verdieping van een woontoren in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Het 18-jarige model was daar bij een Amerikaans echtpaar, met wie ze naar een club was geweest. De autoriteiten gingen ervan uit dat Smits dood een ongeluk was, maar de nabestaanden betwijfelen dat. Zij denken dat Smit al dood was toen ze van de toren viel en vermoeden dat het Amerikaanse stel meer weet.

Het gerechtshof in Maleisië oordeelde vandaag dat het onderzoek naar het overlijden van Smit moet worden heropend omdat ze door handelen van derden om het leven is gekomen.

Leugendetector

"Wij wisten van meet af aan dat de zaak stonk", zegt Marcel Smit. "Voor 99,9 procent weet je zeker hoe het zit." De familie gaat ervan uit dat het Amerikaanse echtpaar betrokken is bij de dood van hun dochter. Het liefst zouden ze het stel in Amerika met een leugendetector willen laten testen. "Als ze daar goed uitkomen, willen we het hele circus achterlaten, maar als ze weigeren weet je dat ze iets te verbergen hebben."

Na het nieuws over de heropening hebben de ouders van Ivana Smit een kaars opgestoken in de kapel in Roermond waar hun dochter is gedoopt. "Ik hoop dat het ons sterkte geeft om door te gaan totdat er gerechtigheid is voor onze dochter", zei de vader van het slachtoffer.