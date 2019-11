TUI koopt klantenbestanden en domeinnamen van failliet Thomas Cook

Reisorganisator TUI Nederland koopt onderdelen van Thomas Cook Nederland uit de boedel van het failliete reisbureau. Het gaat om de merknaam Vrij Uit, domeinnamen en klantenbestanden. Dat blijkt uit verklaringen van de curator en TUI Nederland.

De Nederlandse tak van Thomas Cook ging eind september failliet. Een week eerder moest het Britse moederbedrijf al de activiteiten staken.

De curator heeft de afgelopen maanden met verschillende partijen gesproken om te onderzoeken of Thomas Cook Nederland in zijn geheel verkocht kon worden. In dat geval zouden de werknemers hun baan niet verliezen. "Helaas bleek een doorstart niet mogelijk", schrijft curator Hanneke de Coninck-Smolders van Florent Advocaten.

TUI Nederland bleek wel geïnteresseerd in een overname van delen van Thomas Cook. De reisorganisator heeft onder meer de domeinnamen neckermann.nl en vrijuit.nl gekocht. TUI neemt ook de klantendatabases van de verschillende merken van Thomas Cook over. De curator zal aan de klanten vragen of hun gegevens overgedragen mogen worden aan TUI.

De overeenkomst tussen de curator en TUI is afgerond. Voor de verkoop definitief doorgaat moet toezichthouder Autoriteit Consument en Markt nog naar de transactie kijken. Hoeveel TUI betaalt voor de onderdelen is niet bekend.

De inventaris die nog overblijft uit het faillissement wordt komende weken via een internetveiling verkocht.