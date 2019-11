Twintig jaar en tbs geëist tegen verdachte insulinemoorden

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Rotterdam twintig jaar cel en tbs geëist tegen Rahied A., die wordt verdacht van vier moorden met insuline en meerdere pogingen daartoe in vier verzorgingshuizen in de regio Rotterdam. Ook wil het OM een beroepsverbod van 25 jaar voor A. om nog in de zorg te werken.

A. heeft tijdens verhoren drie moorden bekend, maar heeft zich op de zittingsdagen steeds beroepen op zijn zwijgrecht en zei af en toe: "Ik heb er niks mee te maken".

De 23-jarige A. was in opleiding tot verpleegkundige, maar drie stages werden afgebroken, onder meer vanwege diefstal van geld. Hij werd van zijn opleiding gestuurd omdat hij zich niet genoeg ontwikkelde. Toch kon hij aan de slag bij verschillende instellingen, als stagiair of invalkracht. Hij loog over een verklaring omtrent gedrag (VOG), die hij ook vervalste.

Zeer gewelddadige jeugd

Er waren bij herhaling plotselinge onwelwordingen als A. dienst had. In het najaar van 2017 gebeurde dat opnieuw, waarna onderzoek begon naar eerdere verdachte gevallen op andere werkplekken. Alle slachtoffers waren op hoge leeftijd, dementerend en afhankelijk van de hulp van anderen. Omdat ze dement waren konden ze niet zeggen dat ze insuline hadden gekregen.

A. heeft verklaard dat hij zijn slachtoffers insuline toediende om vervolgens adequaat te kunnen optreden, zodat hij complimenten zou krijgen. Hij zei dat hij heel graag arts had willen worden "en voor die wens moest alles wijken", zei de officier van justitie.

De verdachte heeft een zeer gewelddadige jeugd gehad en deskundigen hebben vastgesteld dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.

De uitspraak is naar verwachting op 19 december.