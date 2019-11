Verdachte aangehouden in onderzoek moord Duivendrecht

De politie in Amsterdam heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 34-jarige Egyptenaar Seif Ahmed die sinds een paar jaar in Amsterdam woonde. Hij werd begin oktober zwaargewond aangetroffen in een auto op een parkeerplaats in Duivendrecht. De verdachte zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord.

Het is nog niet bekend wat het motief was. Volgens de politie duidt niets in het onderzoek erop dat het slachtoffer zich bezighield met criminele activiteiten.

Een omstander vond de man. Hij is vermoedelijk door iemand doodgeschoten die naast hem zat in de auto. Het 14 maanden oude dochtertje van Seif Ahmed zat achterin. De peuter was ongedeerd en is door hulpverleners overgedragen aan de moeder.

Het slachtoffer woonde in Amsterdam met zijn vrouw, die hij in de stad had leren kennen. Hij had een kapperszaak.