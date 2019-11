23-jarige Noord-Ier opgepakt vanwege koelwagendrama met 39 doden

De Britse politie heeft een man uit Noord-Ierland opgepakt in het onderzoek naar de 39 dode Vietnamezen die vorige maand in een koelwagen werden gevonden. De man is 23 jaar en wordt verdacht van betrokkenheid bij mensensmokkel en onwettige immigratie.

De verdachte werd vanochtend aangehouden op een snelweg bij Beaconsfield, zo'n 50 kilometer ten westen van Londen.

In verband met het koelwagendrama zitten in het Verenigd Koninkrijk en Vietnam meer dan tien mensen vast, onder meer op verdenking van mensensmokkel en doodslag. Onder hen is ook de 25-jarige vrachtwagenchauffeur.

Broers

Eind oktober werden de 39 doden gevonden in een koelwagen in Grays, niet ver van Londen. Ze zaten opgesloten in een afgesloten ruimte waar de temperatuur was gedaald tot 25 graden onder nul. De vrachtwagen was via Zeebrugge in België naar Engeland gekomen.

In verband met de zaak is de Britse politie nog op zoek naar twee Noord-Ierse broers.

Deze mensen vertelden eerder dat ze niets meer hadden gehoord van hun kind, dat op weg was naar het Verenigd Koninkrijk: