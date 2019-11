OM verzwaart verdenking tegen Diemenaar: abortus zonder toestemming

Een man die sinds eind vorige maand vastzit op verdenking van illegale abortus en dood door schuld, wordt nu verdacht van abortus zonder toestemming. Het Openbaar Ministerie meldt dat zijn voorlopige hechtenis met 70 dagen is verlengd en dat de verdenking tegen hem maandag is verzwaard naar abortus onder strafverzwarende omstandigheden en doodslag.

Volgens het OM heeft de man van 48 nagelaten om medische bijstand in te schakelen voor een zwangere vrouw die dringend hulp nodig had. Ze zou de abortus tegen haar zin hebben ondergaan. De man zou bij haar hebben aangedrongen om abortuspillen in te nemen. Doordat ze na de illegale abortus geen medische hulp kreeg, is ze overleden.

De Diemenaar had een relatie met de 32-jarige Braziliaanse en ze was ongeveer acht maanden in verwachting van een jongetje, vermoedelijk van de verdachte. De verdachte en het slachtoffer hadden voorafgaand aan de abortus samen drugs en alcohol gebruikt.

Zelf gemeld

De man zit sinds 18 oktober vast. Hij had zichzelf gemeld bij de politie. Over zijn motief wil het OM nog geen uitspraken doen.

Het lichaam van de vrouw en het kind worden volgens het OM naar Brazilië gerepatrieerd.