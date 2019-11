Plofkraak veroorzaakt ravage in Tilburg, daders gevlucht

Een plofkraak op een pinautomaat heeft vannacht in Tilburg grote schade veroorzaakt. De twee daders zijn gevlucht, het is niet duidelijk of ze iets hebben buitgemaakt.

De kraak was rond 03.00 uur, doelwit was een geldautomaat in een bank van ABN Amro. Door de knal zijn ruiten in het gebouw gesprongen. Ook een deel van het plafond kwam naar beneden. Mensen die boven het bankfiliaal wonen, moesten tijdelijk hun huis uit.

Omwonenden hadden de politie gebeld nadat ze wakker waren geworden van harde knallen. "Ik wist gelijk dat het een plofkraak was", zei een van hen tegen Omroep Brabant.