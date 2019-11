Onderzoek naar dood model Ivana Smit heropend

Ivana Smit viel op 7 december 2017 van de twintigste verdieping van een woontoren in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze verbleef daar bij een Amerikaans echtpaar, met wie ze naar een club was geweest. Daar hadden ze samen veel alcohol gedronken en drugs gebruikt.

Direct gingen de autoriteiten ervan uit dat Smits dood een ongeluk was, maar de nabestaanden betwijfelden dat. Zij denken dat Smit al dood was toen ze van de toren viel en vermoeden dat het Amerikaanse stel meer weet. De rechtbank oordeelde in maart dat het een ongeluk was. Tegen die uitspraak was de familie van Smit in beroep gegaan.