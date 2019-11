Spanningen in Nicaragua door hongerstakingen in kerken

In Nicaragua zijn de spanningen opgelopen tussen de regering en de machtige rooms-katholieke kerk. In zeker twee kerken zijn moeders van demonstranten in hongerstaking gegaan. Ze willen zo afdwingen dat hun kinderen worden vrijgelaten. Die werden opgepakt bij protesten tegen president Ortega.

De hongerstaking in de stad Masaya, ten zuidoosten van de hoofdstad Managua, begon vorige week donderdag. Kort na het begin van de actie sloot de overheid elektriciteit en water af. Dertien medestanders die water kwamen brengen, werden gearresteerd op verdenking van het illegaal vervoeren van wapens.

In een andere kerk in Masaya werd een mis gehouden om de moeders te steunen. Op beelden op sociale media is te zien dat aanhangers van Ortega proberen de kerk binnen te komen. Beelden aan de andere kant van de deur laten zien hoe de priester en de parochianen de indringers proberen tegen te houden, onder meer met opgestapelde kerkbanken.

Volgens de priester waren de regeringsaanhangers gewapend met staven en machetes en mishandelden ze misdienaren. De politie was aanwezig, maar greep niet in.

Hongerstaking in Managua

In de kathedraal van de hoofdstad Managua was eerder deze week ook een hongerstaking. Die was na een dag voorbij, omdat de moeders vreesden te worden aangevallen door aanhangers van de regering. Die waren met geweld de kerk binnengekomen en zouden ook een priester hebben mishandeld.

De protesten in Nicaragua begonnen in april vorig jaar en werden met geweld neergeslagen. Volgens mensenrechtenorganisaties vielen daarbij zeker 325 doden. Van grote protesten is nu geen sprake meer, alleen op universiteiten en bij kerken zijn nog kleinschalige demonstraties.

De katholieke kerk was lang onafhankelijk bij de gewelddadige protesten en bemiddelde eerder tussen Ortega en de oppositie. Nu noemde vice-president Murillo, tevens echtgenote van Ortega, gelovigen "weerzinwekkende wolven die haat verspreiden".

De Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten uitten deze week hun zorgen over de mensenrechtensituatie in Nicaragua. Begin dit jaar werden meer dan honderd politieke gevangenen vrijgelaten, maar volgens activisten zitten er nog zo'n 150 vast.