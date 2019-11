Afspraken over verbetering wegen, openbaar vervoer en woningbouw

Het kabinet heeft met diverse partijen afspraken gemaakt over verbeteringen in de infrastructuur voor de komende jaren. De ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven trekken samen met de regio's honderden miljoenen uit om wegen te verbreden, het openbaar vervoer te verbeteren en nieuwe huizen te bouwen.

Zo komt er ruim een half miljard euro beschikbaar voor de verbreding van de snelwegen A7 en A8 tussen Amsterdam en Hoorn. Ook worden daar het ov en de lokale wegen aangepakt. In de regio boven Amsterdam zijn er plannen voor zeker 40.000 nieuwe woningen.

De regio Utrecht krijgt 380 miljoen voor de bouw van ruim 9000 huizen die goed bereikbaar moeten zijn met het ov. Daarnaast zijn er voor de lange termijn afspraken gemaakt om tot 2040 170.000 woningen te bouwen in de zuidelijke Randstad.

Schiphol

Verder gaat het station Schiphol Airport grondig op de schop. Het treinstation kan uiterlijk 2025 meer reizigers aan, wordt overzichtelijker en krijgt logischer looproutes voor reizigers. Daarvoor wordt 237 miljoen euro vrijgemaakt.

Het kabinet steekt ook geld in extra wissels bij Schiphol, waardoor treinen vanaf het HSL-traject kunnen doorrijden naar Leeuwarden en Groningen. "Dat zal in 2023 zo zijn", zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze. In dat jaar zet de NS daar nieuwe, snellere treinen in, maakte het bedrijf afgelopen nacht bekend.

Verder komt er 103 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven.

In het noorden van Limburg worden de dijken langs de Maas aangepakt. In drie gebieden worden dijken versterkt of verplaatst, zodat de rivier bij hoogwater meer ruimte krijgt.

In veel gevallen gaat het over al eerder uitgesproken voornemens en plannen. De ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven hebben daarover de afgelopen dagen concrete afspraken gemaakt met regionale bestuurders, gemeenten en bijvoorbeeld NS en Schiphol.

Stikstof

Van Veldhoven schreef eergisteren aan de Kamer dat grote projecten waarbij te veel stikstof wordt uitgestoten, soms wel jaren vertraging kunnen oplopen. Het kabinet houdt voor de nieuwe projecten rekening met een strenger vergunningenbeleid.