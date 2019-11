Oudste Marvel-stripboek voor 1,26 miljoen dollar geveild

Het oudste stripboek van uitgeverij Marvel, uit 1939, is voor 1,26 miljoen dollar (1,14 miljoen euro) geveild in het Amerikaanse Dallas. In 1939 heette Marvel nog Timely.

De comic gaat over stripfiguren als De Toorts en Prins Namor. Deze helden bestaan nog steeds, maar leggen het in populariteit tegenwoordig af tegen figuren als Spider-Man en Thor.

Op de veiling, die vier dagen duurt, werd ook een omslag van een Batman-stripboek afgehamerd voor een hoog bedrag. De cover bracht 600.000 dollar op.

Het duurste stripboek ooit werd verkocht via eBay. Een strip van Superman wisselde in 2014 voor 3,2 miljoen dollar (2,9 miljoen euro) van eigenaar.