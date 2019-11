Stel veroordeeld tot 4 jaar cel voor poging doodslag op deurwaarder

Een 36-jarige man en vrouw uit Nieuwleusen zijn veroordeeld tot vier jaar cel voor poging tot doodslag op een deurwaarder. Het stel hield de deurwaarder afgelopen zomer anderhalf uur lang gegijzeld en sloeg hem met een metalen buis. Het slachtoffer raakte hierbij zwaargewond.

Het OM had vijf jaar cel tegen het tweetal geëist. De rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat het echtpaar vier kinderen heeft. "De straf zal een zware wissel trekken op hun leven", aldus de rechtbank.

Wel vindt de rechtbank de feiten zo ernstig dat is besloten "een onvoorwaardelijke celstraf van substantiële duur op te leggen." Het stel moet bovendien een schadevergoeding van ruim 22.500 euro betalen.

'Hoofdstuk eindelijk afsluiten'

De 51-jarige deurwaarder is opgelucht over het vonnis. "Ik kan dit hoofdstuk eindelijk afsluiten", zegt hij tegen RTV Oost. "Ze hebben nu alle tijd om erover na te denken wat er allemaal is gebeurd. Ik hoop vooral dat ze hier wat van leren."

Hij bezocht het stel in juli van dit jaar om juridische papieren af te leveren die te maken hadden met de beëindiging van hun transportbedrijf. Ze waren verwikkeld in rechtszaken met de vakbonden en hun werknemers. Door de rechter waren ze in het ongelijk gesteld. Ze moesten onder meer 280.000 euro betalen aan een pensioenfonds.

Toen de deurwaarder uit zijn auto stapte ging het volgens justitie mis. Hij werd tientallen keren met een metalen buis geslagen en liep daarbij botbreuken op in zijn rechtervoet en rechterarm. Volgens de officier van justitie zou de deurwaarder dood zijn geslagen als hij niet kans had gezien de klappen met zijn arm af te weren.

Ook bedreigde het stel de deurwaarder en dwong hem om zijn autosleutels en telefoon te geven, waardoor hij geen kant op kon. "Hierdoor heeft het slachtoffer geruime tijd voor zijn leven moeten vrezen", stelt de rechtbank.

Noodweer

Tijdens de rechtszaak beweerde het echtpaar dat niet de deurwaarder maar zij het slachtoffer waren. Volgens hen moesten ze zich verweren omdat de deurwaarder hen dreigde aan te vallen. Ze beriepen zich op noodweer.

De rechtbank veegde die theorie vanmiddag van tafel omdat hier geen enkel bewijs voor is. Bovendien vinden de rechters dat de verklaringen van het stel niet eenduidig zijn.