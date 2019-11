Jonge gezinnen verlaten Amsterdam, maar inwonertal blijft stijgen

Vorig jaar hebben meer mensen dan ooit Amsterdam verlaten. Bijna 47.000 inwoners verhuisden naar elders, blijkt uit cijfers van de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek.

Vooral gezinnen met kleine kinderen keren de stad de rug toe. De oververhitte woningmarkt speelt hierbij een belangrijke rol. Voor starters is binnen de ring nauwelijks nog een betaalbare koopwoning te vinden. Zij wijken uit naar steden als Haarlem, Zaanstad en Amstelveen.

Toch groeit het aantal inwoners van de hoofdstad wel, vooral door immigratie. Vorig jaar kwamen meer dan 43.000 mensen vanuit het buitenland naar Amsterdam.

Brexit

Daarbij valt op dat de grootste groep uit het Verenigd Koninkrijk komt en dat velen van hen de Nederlandse nationaliteit hebben. Een verband met de brexit ligt voor de hand.

Amsterdam telde eind vorig jaar 862.987 inwoners, een stijging van bijna negenduizend personen. De voorspelling is dat de mijlpaal van één miljoen in 2031 wordt bereikt. Voorheen was de verwachting nog dat dat een jaar later zou gebeuren.

De Amsterdamse economie draait zeer goed, blijkt uit de cijfers. Het groeicijfer was vorig jaar 3,3 procent. Er kwamen in een jaar 12.000 bedrijven bij. Het totaal staat nu op 121.000.