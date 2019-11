BBC krijgt bijna 200 klachten over dansend mannenkoppel

In antwoord op de klachten verklaarde de BBC dat Strictly Come Dancing een show is die niemand uitsluit. De omroep is er trots op de dans tussen Johannes en Graziano mogelijk te hebben gemaakt. "Zij zijn in de eerste plaats professionele dansers. Hun geslacht heeft geen invloed op hun kunde", aldus de BBC.

Ook liet de omroep weten er in de toekomst voor open te staan bekende sterren en professionele dansers van hetzelfde geslacht te laten optreden.

Homostel geweigerd

De BBC kreeg in 2015 bijna 200 klachten binnen toen bekend werd dat de programmamakers een homokoppel hadden geweigerd, met als argument dat Strictly een familieshow is. Later liet de omroep weten dat te betreuren: "Het programma is voor iedere familie. Hoe die is samengesteld, maakt niet uit."