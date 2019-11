Minister: ik ga niet over prioriteiten lokale politie

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is niet van plan te bepalen welke prioriteiten de politie moet stellen, nu veel korpsen kampen met een personeelstekort. "De keuzes over welke zaken prioriteit krijgen moeten lokaal gemaakt worden door de korpsleiding en de burgemeesters. Daar ga ik niet over, dat is mijn rol niet", zei de minister in de Tweede Kamer.

Hij reageerde daarmee op een dringende oproep van de politiebonden. Die willen dat de minister samen met de korpsleiding voor volgend jaar bepaalt welke soort criminaliteit voorrang krijgt bij de bestrijding. Er is een tekort aan agenten en daardoor kan niet alles, redeneren de bonden.

Academie zit bomvol

Grapperhaus begrijpt de vertwijfeling, maar zei dat hij al doet wat hij kan. Het kabinet is druk bezig om het personeelstekort weg te werken. "De politieacademie zit bomvol, maar het duurt een tijdje voordat we al die mensen opgeleid hebben." Volgens de minister is er geen tekort aan geld, al zeggen de bonden van wel.

Vanmorgen werd bekend dat de politie in Amsterdam een rechercheteam van 30 mensen wil opheffen dat zich bezighoudt met zware criminaliteit, om zo capaciteit vrij te maken voor politie-inzet op straat.

Grapperhaus plaatste in de Tweede Kamer kanttekeningen bij dat bericht. Volgens hem gaat het om een unit die zich bezighoudt met de bestrijding van vervoerscriminaliteit. "Ook ernstig, maar iets anders dan georganiseerde misdaad."