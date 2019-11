Proef met vluchtelingen als buschauffeur wordt uitgebreid

Een initiatief van busvervoerder Connexxion, waarbij vluchtelingen worden opgeleid tot buschauffeur, is een succes en wordt uitgebreid. De vervoerder hoopt zo op termijn het tekort aan buschauffeurs op te lossen.

Connexxion deed de proef in Arnhem. Daar volgden negen Syrische statushouders met goed gevolg de opleiding tot chauffeur. Inmiddels zitten ze met plezier op de bus en zijn ze volledig geaccepteerd binnen het bedrijf, zo meldt de gemeente Arnhem.

Het bedrijf wil de proef nu landelijk invoeren. Nijmegen en Eindhoven zijn als eerste aan de beurt en er komt er een nieuwe opleidingsronde in Arnhem.

Komende jaren veel chauffeurs nodig

Connexxion is blij met de nieuwe chauffeurs. "De gemiddelde leeftijd van de buschauffeurs is 55 à 56 jaar. De komende jaren krijgen we daarom te maken met een grote uitstroom van personeel. Volgend jaar hebben we alleen al in de regio Arnhem-Nijmegen honderd nieuwe chauffeurs nodig", zegt rayonmanager Theo Duivesteijn tegen Omroep Gelderland.

Volgens Duivesteijn zijn de chauffeurs trots op hun nieuwe baan. "Eén van hen zei tegen mij dat hij het zo fijn vindt dat hij nu tegen zijn zoon kan zeggen dat hij buschauffeur is en zijn eigen geld verdient, en niet afhankelijk is van een uitkering."