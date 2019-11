Politie voorkomt mogelijk nieuwe winkelplundering in Amsterdam

Zondag kwamen bij de politie signalen binnen over een voorgenomen diefstal op de Nieuwendijk. Daar werden bij de ingang van een kledingwinkel zeven mensen gezien die zich verdacht gedroegen. Toen ze werden aangesproken, maakten twee mannen zich uit de voeten. Zij konden even verderop worden aangehouden door agenten in burger.

Inbrekersspullen

Eén van de twee had messen bij zich en voorwerpen die volgens de politie gebruikt worden bij winkeldiefstal, zoals handschoenen en een tang. De vijf anderen werden door de Koninklijke Marechaussee aangehouden en gecontroleerd.

De politie is extra alert na plunderingen op het Rokin en het Bijlmerplein. Daarbij werden ook mensen aangehouden. De politie kan niet zeggen of het steeds om dezelfde groep jongeren gaat of dat er meerdere groepen actief zijn.