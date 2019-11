Iran herstelt internet nu de rust zou zijn weergekeerd

In Iran wordt de verbinding met internet langzaam maar zeker hersteld. Volgens de Revolutionaire Garde is de onrust in het land voorbij.

De Iraanse regering had de bevolking de afgelopen dagen volledig afgesloten van het internet. Dat was een reactie op protesten in het land, die vrijdag uitbraken. 24 uur later was internet niet meer toegankelijk.

En dat had soms vrij heftige gevolgen: